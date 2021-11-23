Литературная премия "Лучший года" появилась в Грузии

Новую литературную премию "Лучший года" учредило в Грузии министерство культуры, спорта и молодежи страны.

Министр Теа Цулукиани рассказала, что инициативу поддержали в Минкультуры Грузии.

Новый конкурс будет способствовать развитию грузинской литературы, поддерживать издательский сектор в стране, популяризировать грузинских авторов, поощрять творческую активность художников, выявлять новые таланты.

Участие в конкурсе могут принять как граждане, так и издательские дома (юрлица). Конкурс объявлен в следующих номинациях: Лучший роман года; Лучший поэтический сборник года; Лучший прозаический сборник года; Лучшая пьеса года.

Победитель каждой номинации получит денежный приз в 6 378 лари.

Заявки на конкурс "Лучший года" принимаются до 12:00 3 декабря в Минкультуры Грузии. Подать заявку можно офлайн по адресу Тбилиси, ул. Набережная N4 и онлайн - по официальной электронной почте министерства - info@culture.gov.ge.

Комиссия конкурса назовет "Лучших года" 27 декабря.