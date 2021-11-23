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Исторический парк Махачкалы откроет свои двери для многодетных семей

Исторический парк Махачкалы откроет свои двери для многодетных семей

В День матери, 28 ноября, в историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале пройдет социальная акция для многодетных семей, - сообщили в пресс-службе парка.

"Многодетные семьи в этот день смогут посетить мультимедийный комплекс "Россия - моя история" бесплатно", - цитирует собеседника ТАСС.

Акция затронет те семьи, в которых воспитывается трое и более детей. В этот же день на территории парка пройдет праздничный концерт, а для посетителей парка организуют мастер-классы и детский показ мод.

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