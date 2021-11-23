Во внеклассной школьной программе Чечни появятся два новых предмета

В наступающем 2022 году учащихся 5-8 классов Чечни будут дополнительно готовить по двум программам дополнительного образования: "Культура и традиции чеченцев" и "Синмехаллаш", - сообщил замминистра образования региона Ильяс Тааев.

"В республике начата работа по переносу необходимых видеоматериалов республиканского проекта "Синмехаллаш" на электронные носители для дальнейшего распространения в школах республики", - отметил замминистра, добавив, что также в регионе работают над книгой, популяризирующей семейные ценности и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, передает ТАСС.

Ранее с инициативой ввести в школах региона занятия по изучению обычаев и традиций чеченского народа на основе телепроекта "Синмехаллаш" ("Духовные ценности") выступила министр культуры Чечни Айшат Кадырова, глава региона Рамзан Кадыров поддержал эту идею.

Напомним, "Синмехаллаш" ("Духовные ценности") - совместный проект Минкультуры Чечни и ЧГТРК "Грозный", который призван стимулировать народное творчество и укреплять духовную преемственность поколений, а также содействовать сохранению национальных обычаев и традиций.