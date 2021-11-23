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Пашинян: Ереван и Баку могут подписать документ о комиссии по демаркации и делимитации

Пашинян: Ереван и Баку могут подписать документ о комиссии по демаркации и делимитации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил  о том, что Армения и Азербайджан могут подписать документ о создании комиссии по демаркации и делимитации границы.

"Единственный документ, который потенциально может быть подписан, будет о том, что Армения и Азербайджан создадут комиссию о демаркации и делимитации", - сказал он во время онлайн-пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Пашинян станет участником трехсторонней встречи президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сочи 26 ноября.

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