Азербайджан и Армения могут создать канал оперативной связи на уровне министерств обороны

Министерства обороны Армении и Азербайджана могут создать канал оперативной связи. Об этом заявил на онлайн-конференции 23 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, в настоящее время данный вопрос находится в стадии обсуждения.

"Обсуждается создание оперативной связи между главами Минобороны Армении и Азербайджана для предотвращения инцидентов. Эта связь формируется при международном посредничестве", - цитирует армянского премьера "Интерфакс".

Пашинян подчеркнул, что поручил министру обороны активно использовать эту коммуникацию и обмениваться информацией с главой Минобороны Азербайджана о случаях нарушения режима перемирия.