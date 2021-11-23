Студентам Дагестана повысили стипендии до 3 тысяч рублей

Студенты Дагестана будут получать стипендии в увеличенном размере, сообщили в пресс-службе главы Дагестана, уточнив, что соответствующий указ был подписан главой республики Сергеем Меликовым.

"Для студентов вузов республики стипендия увеличена с 1 тыс рублей до 3 тыс рублей, для аспирантов - с 1,5 тыс рублей до 5 тыс рублей; для дагестанских студентов, обучающихся в вузах г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, размер стипендии увеличен с 2 тыс до 5 тыс рублей",- сообщает пресс-служба.

Меликов в этой связи указал на необходимость развития мер стимулирования образовательной и научной активности молодежи.