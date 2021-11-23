Украинские военные проведут учения возле границы с Россией

На следующей неделе в Харьковской области, расположенной возле границы с Россией, состоятся учения подразделений территориальной обороны Украины. Об этом сообщил во вторник исполняющий обязанности главы региона Александр Скакун.

"Имеем более 3 тыс человек в боеспособном состоянии. Поэтому мы запланировали, наверное, на следующей неделе первые активные тренировки, которые можно было бы применять вблизи границы", - цитирует его РИА Новости со ссылкой на издание "Цензор.нет".

По словам и.о. главы региона, это все укладывается в философию по охране государственной границы. "С территориальной обороной впервые проговариваем именно нашу с ними работу на границе. Будут такие учения", - отметил Скакун.