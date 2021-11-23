Россия и США обсудили вопросы международной безопасности

Во вторник, 23 ноября, состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС России Валерий Герасимова и председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы международной безопасности, передает ТАСС.

Напомним, ранее Марк Милли заявил, мировое сообщество вступает в эпоху повышенной стратегической нестабильности. Он подчеркнул, что в системе международных отношений теперь формируются три центра силы — Россия, Китай и США.