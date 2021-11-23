Пашинян сообщил о достижении договоренностей по двум встречам с Ильхамом Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о достижении окончательных договоренностей по встречам с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сочи и Брюсселе.

"Да, есть окончательная договоренность. Мы встретимся 26 ноября в Сочи и 15 декабря в Брюсселе", – сказал Пашинян, отметив, что Армения готова на высоком и высшем уровне вести переговоры с Азербайджаном в формате Минской группы ОБСЕ.

Кроме того, Пашинян сообщил, что глава Евросовета Шарль Мишель предлагал провести встречу на полях "Восточного партнерства" в Брюсселе еще летом. По его мнению, скорее всего там в основном будут обсуждаться гуманитарные вопросы, в том числе связанные с пленными. При этом премьер призвал отказаться от необоснованных ожиданий, передает РИА Новости.

Ранее в Евросоюзе сообщали о том, что стороны по итогам телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем договорились о прямой линии связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов на границе, а также согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита ЕС и "Восточного партнерства".

Позднее стало известно, что президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Сочи 26 ноября.