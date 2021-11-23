Пашинян: контакты представителей Армении и Азербайджана должны быть чаще

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе онлайн-конференции, что контакты представителей Армении и Азербайджана должны происходить чаще

"Исходя из сложившейся ситуации, считаю, что встречи представителей Армении и Азербайджана должны происходить часто, чтобы мы могли находить выходы из кризисных ситуаций", - цитирует армянского премьера ТАСС.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут 26 ноября в Сочи трехсторонние переговоры, приуроченные к годовщине подписания трехстороннего заявления от 9 ноября прошлого года.