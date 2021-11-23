Самолет AZAL совершил полет из Нахчывана в Баку через воздушное пространство Армении

Самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) совершил рейс из Нахичевани в Баку через воздушное пространство Армении.

Об этом свидетельствуют данные портала flightradar24.com.

Напомним, авиакомпания AZAL начала использовать воздушное пространство Армении для осуществления пассажирских рейсов из Баку в Нахичевань в начале октября 2021 года. В авиакомпании отметили, что благодаря новому маршруту сократится время полета и расход топлива при выполнении рейсов.