В Кабардино-Балкарии появятся новые учебные учреждения

Восемь дошкольных учреждений на 525 мест будут созданы Кабардино-Балкарии (КБР) до конца 2021 года, заявили в пресс-службе главы и правительства региона во вторник.

"В Кабардино-Балкарской Республике за последние два года введено в строй 43 дошкольных блока на 2 740 мест. До конца 2021 года планируется создать 525 мест - это еще восемь объектов дошкольного образования", - говорится в релизе.

Уточняется, что один из детских садов открылся сегодня в селении Верхний Баксан, мероприятие посетили вице-премьер России Александр Новак и глава КБР Казбек Коков, передает ТАСС.