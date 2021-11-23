Меликов назначил Магомедали Саламова помощником главы Дагестана

Врач-хирург, заведующий приемным отделением городской клинической больницы (ГКБ) Махачкалы Магомедали Саламов был назначен советником главы Дагестана. Распоряжение об этом было подписано руководителем республики Сергеем Меликовым.

"Назначить Саламова Магомедали Магомедовича советником главы Республики Дагестан", - сказали в пресс-службе руководителя региона.

Уточняется, что Саламов родился в Махачкале в 1983 году, окончил Дагестанский государственный медицинский университет, начиная с 2019 года заведовал приемным отделением ГКБ Махачкалы.