Саргсяна обвинили во взяточничестве

Бывший президент Армении Серж Саргсян - политик представляющий карабахский клан и партию войны - был обвинен в получении взятки. Однако по мнению его адвокатов, обвинения стоит расценивать как попытку отвлечь армянскую общественность от кризиса безопасности на границе с Азербайджаном.

Eurasianet пишет, что 22 ноября адвокат Саргсяна сообщил на своей странице в соцсети, что получил уведомление об официальном предъявлении обвинений в адрес его клиента в получении взятки в особо крупном размере в период, когда тот занимал государственную должность. Обвинения были выдвинуты в рамках продолжающегося расследования в отношении печально известных событий 1 марта 2008 года, когда были жестко подавлены протесты против фальсификации выборов. Взятки брали чиновники бывшего режима, как связанные с подавлением протестов, так и нет.

Основанием для обвинения послужили показания предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, которая, по ее словам, также давала взятку еще одному бывшему президенту, Роберту Кочаряну и другим чиновникам в интересах своего горнодобывающего бизнеса. Дело открыли вскоре после того, как Саргсян был отстранен от должности в 2018 году в результате "бархатной революции", инициированной премьер-министром Николом Пашиняном.

На летних парламентских выборах, альянс ”Честь имею”, поддерживаемый Саргсяном, бросил вызов Пашиняну, но занял лишь третье место, но этого было достаточно, чтобы партия смогла попасть в парламент.

”Вся ирония заключается в том, что Сильва дала показания еще три с половиной года назад, но только сегодня выяснилось, что Саргсян также получил взятку, - говорит бывший адвокат президента, Абрам Макинян. - Два года назад Серж Саргсян допрашивался по тому же делу, только в качестве свидетеля. С тех пор никаких новых юридических обстоятельств не возникло”.

Антикоррупционного комитета (новый государственный орган, созданный для обеспечения централизованного контроля за расследованием коррупционных дел) уже выдвинул обвинения против Кочаряна, его бывшего помощника Армена Григоряна и бизнес-партнера Самвела Майрапетяна в получении взятки на основании показаний Амбарцумян. Майрапетян, по сообщениям, отправился на лечение в Германию и до сих пор не вернулся. Власти официально объявили его в розыск.

Предполагается, что Кочарян получил взятку в размере трех миллионов долларов, а Григорян - миллиона долларов. Детали обвинения, выдвинутого против Саргсяна, неизвестны.

Уже не в первый раз против Саргсяна выдвигаются обвинения после того, как он ушел с должности президента. В 2019 году он был обвинен в ”хищении государственных денежных средств”, за передачу государственного энергетического контракта определенной компании, что обошлось Армении в миллион долларов. Это дело по-прежнему рассматривается в суде первой инстанции.

В октябре Саргсян оказался вовлеченным в еще одно уголовное расследование в связи с тем, что высокопоставленные чиновники летали на немецкий курорт Баден-Баден на президентском самолете более десяти раз с 2008 по 2017 год, то есть во время пребывания Саргсяна на посту президента. Однако обвинений по этому делу в адрес Саргсяна выдвинуто не было.

Адвокаты и соратники Саргсяна уверены, что неспроста новые обвинения были озвучены всего через неделю после вооруженного столкновения с Азербайджаном и в целом на фоне ухудшающейся ситуации в сфере безопасности.

Эдуард Шармазанов, заместитель председателя Республиканской партии Армении, возглавляемой Саргсяном, назвал новые обвинения ”очередным фейком, который демонстрирует модель поведения режима капитулянтов, отдавшего свою землю”.