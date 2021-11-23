Связанные с "Северным потоком-2" компания и судна попали под санкции США

США ввели санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и ходящего под российским флагом судна Marlin. Об этом сообщили в американском Минфине.

Рестрикции введены на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года, передает ТАСС.

Напомним, строительство "Северного потока-2" завершилось в сентябре 2021 года. Первая его нитка уже заполнена газом, а вторая будет заполнена в середине или конце декабря.