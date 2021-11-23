Трамп подверг критике Байдена за неверную энергетическую политику

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал политику действующего главы государства Джо Байдена в энергетической сфере.

"В течение десятков лет критически важные стратегические запасы нефти США были низкими или практически нулевыми, так как ни один президент не хотел платить за их пополнение. Я заполнил их три года назад до самого верха, когда нефтяные цены были очень низкими. Эти резервы предназначены для использования в серьезных, чрезвычайных ситуациях, таких как война - и никаких иначе", - поведал экс-глава Белого дома.

Трамп выразил уверенность, что в текущих обстоятельствах Байден "объявит об атаке" на стратегические запасы нефти, попытавшись тем самым искусственно сбить рекордно высокие цены на нее.

Кроме того, он отметил, что год назад США были энергетически независимыми, а сейчас находятся во власти ОПЕК. "Бензин продается по $7 в некоторых частях Калифорнии и растет по всей стране, а нефть берут из наших стратегических резервов. Это какой-то способ управлять страной?" - цитирует бывшего американского лидера ТАСС.