Евросоюз потратит на возвращение беженцев из Беларуси в свои страны 3,5 млн евро

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге, что Европейский союз выделит 3,5 млн евро на поддержку добровольного возвращения мигрантов из Беларуси в свои ряды.

"Все больше мигрантов оказываются в ловушке, и мы будем сотрудничать с агентствами ООН, чтобы облегчить их возвращение домой. Мы мобилизуем до 3,5 млн евро для поддержки добровольного возвращения из Беларуси", - цитирует ее ТАСС.

Напомним, в последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Власти этих стран обвинили республику в создании миграционного кризиса, однако Минск все обвинения отвергает. 8 ноября несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. Позднее на приграничных с Беларусью территориях в Польше был введен режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.