На Кубани расчистят русла пяти рек

Проекты по расчистке русел пяти рек готовятся в Краснодарском крае. Работы будут проводиться в Отрадненском, Туапсинском районах и Сочи.

Как информирует пресс-служба краевой администрации, в крае расчищают русла реки Чамлык в станице Чамлыкской и Кавярзе вдоль поселка Мирного и станицы Пятигорской, рек Псезуапсе и Аше в Сочи и Малое Псеушхо в Туапсинском районе.

"Прошедшие летом проливные дожди показали, что сегодня необходимо расчищать опасные участки рек", - сказал глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, в настоящее время ведется подготовка проектной документации по расчистке русел Аргош в Отрадненском районе, Небуг и Шепси в Туапсинском районе и Цуцхвадж и Хоста в Сочи.