Мишустин остался недоволен уровнем коллективного иммунитета к ковиду в России

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал регионы наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. По его словам, в настоящее время уровень коллективного иммунитета к инфекции в целом по России составляет чуть более 50%, что недостаточно для безопасности граждан.

"Пока уровень именно коллективного иммунитета по стране - чуть выше 50%. Этого недостаточно, и надо наращивать темпы вакцинации", - сказал он, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом.