Здания и долгострои в Северной Осетии внесут в специальный реестр

В соответствии с поручением главы Северной Осетии Сергея Меняйло, в республике будет составлен реестр недостроенных зданий и долгостроев, находящихся на их территории.

"По каждому объекту нужно принять решение, они не должны просто так стоять. Такие строения занимают землю, портят эстетический вид городов и населенных пунктов", - сказал он, отметив, что есть объекты, которые уже никогда не будут возведены.

Меняйло также поручил министру государственного имущества и земельных отношения Руслану Тедееву представить список объектов, находящихся в собственности республики.