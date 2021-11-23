Дорога перемен: идею Зангезурского коридора нужно реализовать в короткие сроки

После Второй карабахской войны на Южном Кавказе прошел год, но в ноябре Армения прибегала к провокациям, усилившим военную и дипломатическую напряженность в регионе. Этого можно было бы избежать, если бы были выполнены все условия трехстороннего заявления, подписанного в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года.

Как пишет турецкая "Сабах", завершение Второй карабахской войны, в соответствии с подписанным заявлением, сделало возможным возобновление мира и сотрудничества в регионе, несмотря на глубокие разногласия по некоторым вопросам. Условия трехстороннего соглашения выполнены пока что только на 50%. Пока еще не выполнены такие пункты, как полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, разблокирование региональных транспортных связей и возвращение перемещенных в результате войны лиц.

Помимо подписания окончательного мирного соглашения, еще предстоит предпринять шаги для нормализации ситуации в регионе и сотрудничества между сторонами. Эти шаги включают выполнение условий трехстороннего соглашения; разблокирование региональных транспортных связей; демаркация и делимитация границ между Азербайджаном и Арменией; нормализация турецко-армянских отношений; а также создание региональной платформы.

В результате Первой Карабахской войны транспортное сообщение в регионе было заблокировано. Продолжая оккупацию азербайджанских территорий, Армения осталась вне транспортной системы региона. 11 января 2021 года была сформирована трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров правительств Азербайджана, Армении и России для проведения переговоров по разблокировке транспортных коммуникаций между сторонами. Хотя накануне парламентских выборов, прошедших в Армении 20 июня, группа приостановила заседания, процесс продолжился на двусторонней основе при посредничестве России. В мае Армения предоставила пограничному управлению ФСБ России в пользование участки земли, где пройдет Зангезурский коридор.

Важный маршрут

Правительства Азербайджана, России, Турции и Армении сегодня размышляют по поводу строительства дороги. Этот маршрут свяжет Азербайджан с Нахчываном, а через него - с Турцией. Турция будет связана с Азербайджаном как железной, так и автомобильной дорогой. Это поможет предотвратить вмешательство извне со стороны нерегиональных государств, особенно заинтересованных в Армении, и сохранит зависимость Армении от России. Зато для Армении это будет означать конец региональной изоляции. Выступая на заседании Совета глав стран - участниц СНГ 15 октября 2021 года, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что открытие региональных транспортных коммуникаций лучше, чем изоляция еще на 30 лет.

Региональные транспортные связи важны еще потому, что с их помощью можно расширить сотрудничество и торговлю между государствами региона, что ослабит позиции тех, кто поддерживает войну и выступает за продолжение боевых действий. В результате укрепятся позиции сторонников мира.

Однако не все поддерживают строительство Зангезурского коридора. Сомнения по этому поводу высказали Евросоюз и Иран. ЕС выделил средства на строительство самого сложного участка коридора "Север-Юг", который считается конкурентом Зангезурского коридора. Фактически, коридор "Север-Юг" строился с 2012 года, но из-за отсутствия финансовой поддержки оставался незавершенным.

(На прошлой неделе министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на встрече глав МИД стран программы Восточного партнерства Европейского союза, заявил, что открытие всех коммуникаций в регионе через территории Армении и Азербайджана существенно повлияет на рост торговли и транспорта в интересах обеих стран и всех стран региона, а также партнеров, и Зангезурский коридор является важной инициативой в этом отношении. Являясь важной частью транспортного коридора Восток-Запад, Зангезурский коридор будет способствовать усилиям ЕС по обеспечению надежных и безопасных логистических коридоров внутри и за пределами Восточного партнерства, - прим. ред.)

Между тем, Иран рассматривает Зангезурский коридор, с одной стороны, как препятствие для коридора "Север-Юг", а с другой - как ограничение связей с Арменией на Южном Кавказе. И хотя президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз заявлял, что Иран также может извлечь выгоду из коридора, иранская сторона не приняла это во внимание.

Второй вопрос, решение которого необходимо для мира и сотрудничества в регионе, - делимитация и демаркация границ между Арменией и Азербайджаном. Несмотря на наличие карт с административным делением советского периода, границы не были разграничены, поскольку приграничные территории Азербайджана находились под оккупацией Армении на протяжении 30 лет. После Второй Карабахской войны стороны вернулись к границам советских времен. Теперь эти границы необходимо оформить. Стороны готовы к сотрудничеству по уточнению границ, но это длительный процесс, который может занять десятилетие.

Отношения Турции и Армении

Установление турецко-армянских дипломатических отношений и в то же время открытие границ - один из важнейших шагов на пути к региональному сотрудничеству. Границы между Турцией и Арменией были закрыты на протяжении 30 лет в результате оккупации азербайджанских территорий Арменией. После войны между двумя странами начался диалог. Пашинян через премьер-министра Грузии сообщил о намерении встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который, в свою очередь, заявил, что если Армения предпримет позитивные шаги, Турция отреагирует адекватно. Фактически, если будет создан коридор Азербайджан-Нахчыван-Турция, может быть открыта и железная дорога из Турции в Армению.

Сразу после Второй Карабахской войны было предложено создание платформы из шести стран, включая государства Южного Кавказа, а также Турцию, Россию и Иран, в качестве площадки, на которой государства региона могли бы сотрудничать. Однако мнения о платформе разделились между теми, кто ее поддерживал, а именно Азербайджаном, Турцией и Россией, и теми, кто проявлял осторожность, Ираном, Арменией и Грузией. Из-за разных подходов к этому вопросу платформа проявилась в формате "3+3" (государства Южного Кавказа плюс Турция, Россия и Иран) или 3+2 (государства Южного Кавказа + США и ЕС). В настоящее время Азербайджан, Турция и Россия поддерживают платформу в формате "3+3".

Хотя в прошлом году были предприняты определенные шаги для регионального сотрудничества, необходимые условия для мира еще не реализованы. Некоторые внутриполитические группы в Армении и третьи стороны, включая два других государства Минской группы, США и Францию, недовольны этим процессом. Чтобы положить конец оппозиции, которая может повлечь за собой новую войну в регионе, условия для регионального сотрудничества должны быть реализованы в относительно короткие сроки.