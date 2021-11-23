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Во Владикавказе появятся более 600 евроконтейнеров

Во Владикавказе появятся более 600 евроконтейнеров

Региональный оператор ООО "ЭРА" установит во Владикавказе 625 дополнительных евроконтейнеров, информирует пресс-служба компании.

Уточняется, что с начала года оператором в республике было установлено более 1600 контейнеров. "В настоящее время компания закупила еще 625 евроконтейнеров объемом 1,1 куб. м, которые уже начали устанавливать во Владикавказе", - приводит данные ТАСС.

Также отмечается, что начиная с января 2021 года региональный оператор закупил контейнеры на 2-х летний период - до 2023 года.

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