Во Владикавказе появятся более 600 евроконтейнеров

Региональный оператор ООО "ЭРА" установит во Владикавказе 625 дополнительных евроконтейнеров, информирует пресс-служба компании.

Уточняется, что с начала года оператором в республике было установлено более 1600 контейнеров. "В настоящее время компания закупила еще 625 евроконтейнеров объемом 1,1 куб. м, которые уже начали устанавливать во Владикавказе", - приводит данные ТАСС.

Также отмечается, что начиная с января 2021 года региональный оператор закупил контейнеры на 2-х летний период - до 2023 года.