Министры обороны России и Китая подписали дорожную карту о военном сотрудничестве

Министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ на состоявшейся 23 ноября встрече утвердили дорожную карту развития сотрудничества в военной области между странами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Стороны договорились о наращивании взаимодействия между вооруженными силами РФ и КНР по линии стратегических военных учений и совместных патрулирований.

В российском ведомстве также рассказали, что в ходе беседы Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ отметили нерушимость дружбы и крепость связей между Россией и Китаем, а также подтвердили готовность реализовывать договоренности, достигнутые на высшем уровне, и расширять контакты между министерствами двух стран.