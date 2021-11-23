Попова считает, что снимать ограничения из-за ковида в России "категорически рано"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что снимать ограничения, введенные в России из-за ситуации с коронавирусом, в настоящее время "категорически рано".

По ее словам, эффективность данных ограничений трудно переоценить. "Хочу отметить, что в некоторых субъектах как только начинается снижение, сразу же отменяются те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано", - сказала она, добавив, что значимые изменения ситуации с заболеваемостью пожилых ковидом в РФ будут заметны, когда уровень их иммунизации превысит 60%.

Попова обратила внимание на то, что наименьшие темпы снижения заболеваемости наблюдаются в группе 65 лет и старше, здесь ситуация практически не меняется. "От уровня охвата иммунизацией лиц этой возрастной категории наших граждан, наших старших будет зависеть, как будет меняться эта тенденция. Как только уровень иммунизации превысит 60%, мы заметим значимые изменения", - сказала она заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.