Житель Мангистау попытался зарезать жену и ее сестру

Житель села Жетыбай получил 6 лет лишения свободы за покушения на жизнь двух человек.

Следствие установило, что летом этого года злоумышленник нанес тяжкие телесные повреждения своей жене и ее сестре. Уточняется, что за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью прокурор запрашивал до 6,8 лет лишения свободы, однако супруга подозреваемого просила применить более мягкое наказание для мужа. Сестра же согласилась с обвинением.

В итоге мужчина был признан виновным, ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, приговор суда не вступил в законную силу, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на "Мой город".