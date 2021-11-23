Шойгу: США отработали применение ядерного оружия против России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на переговорах с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ, что военные РФ фиксируют существенное увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США вблизи российских границ.

"За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года", - цитирует главу российского оборонного ведомства РИА Новости.

Шойгу подчеркнул, что 10 бомбардировщиков США в рамках стратегический учений Global Thunder отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений. По словам министра обороны, минимальное удаление от границы России составило 20 км.