Собянин сообщил о резком снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусом COVID-19 в столице в течение последних трех недель резко падает.

В частности, он отметил, что за последнюю неделю заболеваемость снизилась на рекордные 30%.

"От пиковых значений последней волны снизилась заболеваемость и госпитализация в два раза ровно. И самое главное, не только абсолютное значение, но и динамика. Динамика очень хорошая. Это говорит о том, что мы вовремя и правильно меры эти приняли", - цитирует градоначальника РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в Москве диагностировали у 1 924 168 человек. Справились с болезнью 1 739 891 житель столицы, умерли – 33 542.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 258 млн, из них более 5,1 млн человек скончались. В России выявлены 9 400 835 случаев заражения.