Фархад Халилов удостоен ордена "Эмек" первой степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 ноября подписал распоряжение о награждении орденом "Эмек" первой степени народного художника Азербайджана, председателя Союза художников Азербайджана Фархада Халилова.

"За продолжительную плодотворную деятельность в сфере развития и пропаганды азербайджанского изобразительного искусства", - говорится в документе.

Фархад Халилов родился 1946 году в Баку, закончил художественное училище имени Азима Азимзаде. Продолжил образование в Москве в Строгановском училище и Московском полиграфическом институте.

Одним из наиболее значимых для мастера стал мотив пейзажей Апшерона – пляжи и виды Апшерона, а также населенные пункты Апшеронского полуострова, такие как Нардаран, Бузовна, Загульба, Маштага и Мардакан.