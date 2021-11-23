Рыбак утонул на глазах сыновей в Костанайской области
Один человек погиб в результате ЧП в Костанайской области, где машина с 72-летним водителем ушла под лед. Он попытался пересечь реку, но утонул на глазах сыновей.
Как сообщает издание "Костанайские новости", трагедия случилась в понедельник, 22 ноября в Мендыкаринском районе.
Местные правоохранители установили, что местные жители (отец с двумя сыновьями и родственником) отправились порыбачить на реку Убаган в 40 км от села Харьковское.
Однако авто с отцом семейства ушло под лед на глазах у его родных, которые и вызвали спасателей. "Мы сами не понимаем, что сподвигло отца на это, ведь мы бывали здесь не раз и знаем опасные места", - прокомментировал очевидцы трагедии, передает Sputnik Казахстан.
На месте происшествия работали шесть человек личного состава.