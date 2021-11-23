Рогозин обсудил с турецкими коллегами сотрудничество в космосе

Делегация Роскосмоса и организаций ракетно-космической промышленности, возглавляемая спецпредставителем президента РФ по международному сотрудничеству в космосе, гендиректором Дмитрием Рогозиным посетила Турцию с рабочим визитом. Такое сообщение опубликовано на сайте госкорпорации.

В нем говорится, что представители Роскосмоса провели встречу с руководством министерства промышленности и технологий Турции и Турецкого космического агентства, во главе с министром Мустафой Варанком и президентом Турецкого космического агентства Сердаром Хусейном Йылдырымом. Участники встречи обсудили перспективные направления российско-турецкого сотрудничества, рассмотрели возможные практические шаги по их реализации.

Особое внимание было уделено подготовке Соглашения между правительствами обеих стран о сотрудничестве в исследовании и использовании космоса в мирных целях - именно оно станет договорно-правовой базой для дальнейшей работы.

"Соглашение позволит двум странам развивать взаимовыгодное сотрудничество в пилотируемой космонавтике, создании космической техники, научных исследованиях в космосе, планетарных исследованиях, дистанционном зондировании Земли, мониторинге космического пространства, спутниковой навигации, телекоммуникации и связи", - пояснили в Роскосмосе.