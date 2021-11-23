Пандемия повлияла на привычку россиян заниматься спортом

Во время пандемии коронавируса половина россиян перестали ходить в фитнес-клубы и стали тренироваться дома или на улице, сообщает компания-производитель спортивного оборудования Hasttings по итогам тематического опроса, пишет "Газета.Ру".

От привычных занятий спортом отказались 48,7% россиян, дома стали тренироваться 21,8% опрошенных, на улице - 9,9%. респондентов. Приобрели тренажеры для занятий спортом дома 4,8% россиян.

При этом 6,6% россиян признались, что предпочитают смотреть передачи о спорте, а не заниматься.

"Несмотря на то, что за время карантина цены на спортивное оборудование выросли на 50%, за последние 2 года спрос на домашние тренажеры увеличился почти вдвое. Сейчас мы продолжаем наблюдать за развитием ситуации на рынке спортивных товаров и отмечаем сохранение интереса к домашним тренажерам и аксессуарам, поскольку сезон занятий на улице практически завершен", - отметил генеральный директор Hasttings Дмитрий Ворончихин.