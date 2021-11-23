Директор МАГАТЭ впервые встретился с главой МИД Ирана

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси впервые провел встречу с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, сообщает Tasnim.

Отмечается, что Гросси и Абдоллахиян встретились впервые с момента прихода нового правительства в Иране.

"Генеральный директор МАГАТЭ впервые встретился с министром иностранных дел Ирана Абдоллахианом", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что Гросси утром обсудил с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами формат дальнейшего сотрудничества. Гросси также отметил, что Иран не отклонялся от обязательств по развитию своей ядерной программы.