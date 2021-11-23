Телевизионного вора поймали в Черкесске

Полицейские Черкесска задержали мужчину, подозреваемого в квартирной краже. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

В пятницу 19 ноября в полицию обратился 39-летний местный житель, который рассказал, что неизвестный пробрался в его квартиру и украл два телевизора и цифровую приставку.

Сотрудники угрозыска установили подозреваемого, которым оказался 37-летний житель города.

"Мужчина задержан, дал признательные показания. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу", - добавили в полиции.

Открыто уголовное дело по ст.158 УК РФ (кража).