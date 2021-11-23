"Спутник Лайт" будут использовать для вакцинации в Сан-Марино

Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована в Сан-Марино.

"РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" правительством Республики Сан-Марино", - сообщили во вторник в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций.

Также препарат одобрен в качестве бустера для всех вакцин, которые применяются в Сан-Марино.

"Спутник Лайт" одобрен уже в 18 странах, еще 30 стран находятся в процессе регистрации вакцины.

Напомним, "Спутник V" был одобрен к применению в Сан-Марино 19 февраля, 85% жителей республики прошли вакцинацию российским препаратом.