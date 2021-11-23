Заблудившийся сепаратист задержан в Карабахе

Житель села Хешан Ходжавендского района Азербайджана, которое находится в зоне ответственности российских миротворцев, заблудился и оказался вне этой зоны. Об этом рассказали представители фейкового сепаратистского режима, созданного Ереваном на земле Азербайджана.

Мужчина 2000 г.р. был сегодня рано утром задержан азербайджанскими военными.

Сепаратисты уточняют, что о произошедшем были сразу же проинформированы российские миротворцы, те удостоверились, что найденный мужчина находится в безопасности.

В сообщении отмечено также, что ведутся переговоры о возвращении сепаратиста в Хешан.