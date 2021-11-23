Жительницу Дагестана обвиняют в финансировании терроризма

Уголовное дело за финансирование терроризма возбуждено в отношении жительницы Махачкалы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

По данным следствия, в январе-феврале 2019 года подозреваемая осуществила перевод денежных средств в сумме 120 тыс рублей участнику запрещенной в России террористической организации ИГИЛ через местного жителя, при этом зная, что данная организация на территории страны находится под запретом.

Стоит отметить, что она прекрасно понимала, что деньги предназначены для обеспечения вооруженных формирований и для совершения террористических актов. Расследование уголовного дела продолжается.