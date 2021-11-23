В Турции рассказали о планах по созданию собственного авианосца

Глава Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир сообщил, что в стране активизируются работы над отечественным авианосцем, пишет "Анадолу".

Демир напомнил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган несколько лет назад обозначил цель по созданию турецкого авианосца, этот проект следует рассматривать как часть стратегии, направленной на превращение страны в мировую державу.

"Как вы знаете, корабль Anadolu был публично заявлен как авианосец. На самом деле он был задуман как десантный корабль-док. Как только мы поняли, что на корабле Anadolu можно разместить беспилотники, мы сразу приступили к работам в этом направлении. Корабль уже спущен на воду. Ожидается завершение процесса оснащения судна. В ближайшее время оно будет введено в эксплуатацию", - сообщил глава ведомства.

Также продолжаются работы над беспилотниками, которые будут размещены на корабле - БПЛА Bayraktar типа TB-3.

"На повестке дня стоит вопрос создания второго, более комплексном корабля, заявленного главой государства. Мы видим, что понятие "авианосец" сегодня меняется. В этом контексте мы ввели в оборот новое понятие - "корабль - носитель БПЛА". Существует подход, согласно которому было бы целесообразно рассмотреть новый, возможно, более крупный корабль, на котором можно было бы разместить несколько типов винтокрылых БПЛА с реактивными двигателями. Мы будем работать над этим", - поделился Демир.