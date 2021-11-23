Врач назвал продукты для хорошего иммунитета и настроения

В холодное время года важно не только укреплять иммунитет, но и сохранять хорошее настроение. Продукты, которые помогут это сделать перечислил врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий Михаил Кутушов.

В первую очередь врач посоветовал включить в рацион такие пикантные продукты, как чеснок, хрен и горчица, пишет "Доктор Питер".

Чеснок работает как природный антибиотик широкого спектра действия, указал медик. "Чеснок противостоит не только бактериям и коккам, но также грибковым инфекциям. Раздавленный или мелко порубленный чеснок более эффективен, чем зубчики, потому что аллицин, который является сильным антиоксидантом, начинает работать только после соприкосновения с воздухом", - отметил Кутушов.

Кроме того, чеснок улучшает память, понижает кровяное давление, помогает при онкологии и улучшает настроение.

Схожими свойствами обладает хрен. "Аллилгорчичное масло, которое образуется если растереть корень хрена, - естественный антибиотик. Он успешно борется с бактериями в носоглотке и полости рта", - объяснил врач.

Хрен также стимулирует пищеварительную систему, ответственную за иммунитет.

"Горчица оказывает антимикробное, антигрибковое и противовоспалительное действие", - сказал специалист.

Также горчица снижает уровень "вредного" холестерина, а благодаря аллил изотиоцианаты (AITC) уменьшает раковые клетки и снижает риск онкологии. Горчица богата витаминами А, D, Е и группы В, добавил Кутушов.

По словам профессора, улучшить иммунитет и настроение можно и с помощью ягод.

Брусника избавляет от сонливости, усталости и апатии, защищает от стресса и помогает справляться с перепадами настроения. "Богата пектиновыми веществами, полифенолами и эфирным маслом, в котором содержится около 70 полезных органических соединений, богата витамином С и В2", - перечислил медик.

"Клюква содержит кислоты, которые по своему действию совпадают с антибиотиками против E.Coli - группы бактерий, которые вызывают воспаления почек, мочевого пузыря, инфекционный гастроэнтерит", поделился Кутушов.

Богатый состав клюквы способствует хорошему настроению и нормальной работе нервной системы.

Малина также входит в список полезных ягод, ее отличают противовоспалительные, антисептические, антибактериальные и потогонные свойства. "Борется с инфекциями верхних дыхательных путей и простудой за счет содержания салициловой кислоты", - напомнил специалист.