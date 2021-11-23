Владимир Путин пригласил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Сочи

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут трехсторонние переговоры, приуроченные к годовщине подписания трехстороннего заявления от 9 ноября прошлого года, в Сочи 26 ноября, они состоятся по инициативе главы Российского государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе", - говорится в сообщении.

При на встрече особое внимание политики уделят "вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей".

В Кремле уточнили, что Владимир Путин, кроме трехсторонних переговоров, в тот же день по отдельности встретится с Алиевым и Пашиняном.

Напомним, ранее председатель Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретятся 15 декабря на полях саммита программы "Восточное партнерство", который состоится в Брюсселе.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, организация встречи в Сочи была ожидаемой после того, как Ереван сделал явную попытку заменить российское посредничество европейским.

"Армения ничего не сделала за прошедший год по ноябрьскому трехстороннем Заявлению и проигнорировала приглашение принять участие в саммите, который должен был состояться в годовщину подписания документа – ровно две недели назад, 9 ноября. Очевидно, после того, как Пашинян решил соскочить в Брюссель, Москва нажала на соответствующие дипломатические рычаги, чтобы обеспечить проведение этой встречи в России", - сказал он.

"Мы видим, что Никол Пашинян хочет сейчас усидеть сразу на трех стульях: европейском, американском и российском. Поэтому сейчас Москва постарается употребить все свое влияние, чтобы заставить Ереван вести себя конструктивно и прежде всего выполнить ноябрьское трехстороннее Заявление", - заявил главный редактор журнала "Национальная оборона".

"В связи с этим на повестке переговоров наверняка будут такие вопросы, как делимитация и демаркация границы между Азербайджаном и Арменией, а также открытие Зангезурского транспортного коридора. России нужен стабильный Южный Кавказ, она стремится урегулировать ситуацию на основе уже существующих документов. Таков системный, плановый подход отстаивания российских интересов на Южном Кавказе, в основе которых лежат мир и стабильность", - заключил Игорь Коротченко.