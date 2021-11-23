Азербайджанская SOCAR вложит $1 млрд в энергетику Пакистана

Госнефтекомпания SOCAR намерена вложить $1 млрд в энергетический сектор Пакистана, об этом сообщил посол Азербайджана в Исламабаде Хазар Фархадов в ходе посещения Торгово-промышленной палаты страны.

"В целом, и другие азербайджанские компании заинтересованы в создании совместных предприятий (с пакистанскими партнерами - ред.) и инвестициях в Пакистан, поскольку они считают эту страну потенциальным рынком для бизнеса и инвестиционной деятельности", - приводит его слова издание Pakistan Observer.

Дипломат обратил внимание на тот факт, что Баку и Исламабад стремятся к расширению экономического сотрудничества. Он добавил, что Азербайджану и Пакистану необходимо сосредоточиться на развитии прямых связей между частными секторами для расширения двусторонних торговых отношений.