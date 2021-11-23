Сочи накроет холод и сильный дождь

В Сочи 24 ноября резко ухудшится погода, предупреждают синоптики.

Ночью и утром в среду в отдельных районах Сочи ожидается сильный дождь и гроза. В связи с этим жителей просят отказаться от отдыха у воды, быть бдительными, не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

Все городские службы переведены на усиленный режим работы.

В предгорных и горных районах будет идти снег, ожидается налипание мокрого снега и гололед.

Обильные осадки будут связаны с похолоданием сразу на 10 градусов, также 23 и 24 ноября в регионе усилится ветер до 20 м/с.