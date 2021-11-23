Турция сообщила о подготовке десятилетнего газового контракта с Россией

Анкара до конца текущего года подпишет с Москвой новые газовые контракты сроком от 3 до 10 лет, заявил министр энергетики Турции Фатих Денмез.

"Контракты с РФ, истекающие в конце года, будут продлены. Сроки этих контрактов не такие длительные, как раньше, они могут составить от 3 до 10 лет. Мы предполагаем, что сделка будет завершена к концу года. Также будет возможность увеличения поставок в соответствии с потребностями. Этого пункта не было в предыдущем контракте", - приводит слова Денмеза Anadоlu.

Глава ведомства отметил, что принципиальная договоренность с Москвой уже достигнута, при этом цены на газ будут одинаковыми для государственной трубопроводной компании BOTAŞ и частных поставщиков.