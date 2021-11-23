В Казани подросток готовил нападение на школу

Сотрудники ФСБ задержали в Казани подростка, готовившего нападение на образовательное учреждение, сообщает пресс-служба ведомства.

"Федеральной службой безопасности РФ в Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России", - сказано в сообщении.

В ФСБ также заявили, что к теракту задержанного склонял пользователь Telegram, некий житель Украины Овсюк Ярослав.

Отмечается, что по месту жительства подростка изъяли пневматическую винтовку, средства связи с поисковыми запросами о переделке данного вида оружия в боевое, материалы о вооруженных нападениях на учебные заведения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).