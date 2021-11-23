Такси в Москве станет бесплатным для врачей

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил свыше 865 млн рублей на бесплатные перевозки столичных врачей на такси.

"Правительство Москвы выделило 866,3 миллиона рублей для компенсации затрат на организацию перевозок медицинских работников на такси. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - передает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Бесплатная перевозка медицинских работников на такси для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому была организована в Москве с мая 2020 года на фоне ситуации с коронавирусом.

"За прошедшие полтора года в среднем задействовано 500 транспортных средств ежедневно, услугами которых пользуются сотрудники свыше 100 городских поликлиник и больниц", - отметили в пресс-службе.

Организатором перевозок выступает ГУП "Московский метрополитен".