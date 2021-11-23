У жителей Грузии осталась неделя на бесплатную прививку от гриппа

До первого декабря абсолютно все жители Грузии, начиная с шестимесячных младенцев, могут сделать четырехкомпонентную прививку против гриппа в местных поликлиниках совершенно бесплатно, такое сообщение опубликовано на сайте Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья(NCDC).

"Управлять сезонным гриппом с 1940-х годов мы могли благодаря вакцине. Из-за этого можно не воспринимать вирус гриппа как серьезную угрозу, но вдвойне важно защитить себя от него этой зимой", - цитирует его Sputnik Грузия.

В ведомстве напомнили, что, согласно рекомендации американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), одновременная вакцинация против Covid-19 и гриппа полностью безопасна.

Напомним, вакцинация от гриппа стартовала в Грузии 8 октября. С 1 декабря прививка станет бесплатной только для граждан из группы риска.