Германией будет править "Светофор"

В Германии близится финал электорального процесса. Спустя почти два месяца после выборов в Бундестаг стало известно о скором объявлении правящей коалиции и состава правительства. В нее войдут три партии: социал-демократы (СДПГ), зеленые и "свободные демократы" (СвДП).

По результатам голосования 26 августа СДПГ набрала 24,1%, зеленые – 14,8%, а СвДП – 11,5%. Их альянс называется экспертами "светофорная коалиция" по цветам эмблем партий.

По данным СМИ, канцлером по праву партии, набравшей больше всех голосов, должен стать кандидат СДПГ, министр финансов Олаф Шольц. Его министерскую должность себе хочет забрать Кристиан Линднер – руководитель представляющей интересы бизнеса СвДП. Посты главы МИД и министра экономики готовы занять зеленые политики – Анналена Бербок и Роберт Хабек.

Политолог, писатель Владимир Сергиенко заметил, что пока все эти сообщения – не более чем "инсайды". Борьба за главные министерские портфели еще продолжается.

"Пока что нет ни одного подтверждающего факта, что Бербок станет главой МИД. Основная борьба развернулась за посты вице-канцлера – это классический министр финансов – главы МВД и министра экономики. Есть сообщения, что Бербок хотят отдать министерство экономики, а ее партнеру – МВД", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Эксперт считает, что Бербок нельзя доверять не только пост главы МИД, но и министра финансов. Ведь в Минфине "Бербок может наломать дров". Что касается МИД, то за это ведомство поборется действующий министр иностранных дел, социал-демократ Хайко Маас.

Для России присутствие СДПГ в германском правительстве – явление привычное. Социал-демократы два легислатурных периода с 2013 года состояли в коалиции с ХДС/ХСС. Поэтому политика лично Шольца будет более или менее предсказуемой. Социал-демократы – сторонники прагматичной линии, и Шольц даже объявлял себя преемником политики Меркель, хоть он и из другой партии. В вопросе санкций против России СДПГ, очевидно, сохранит прежний курс, увязывая ограничения с ситуацией на Донбассе.

Но при этом надо учесть, что в правительство пришли две силы, мягко говоря, не совсем пророссийские. СвДП поддерживают бизнес-проекты, но настроены достаточно жестко к Кремлю в вопросе прав человека и Украины, а зеленые – крайне жестко. Последние хотят не только сохранить старые санкции, но и ввести новые за различные "огрехи" Кремля: Сирию, Украину, Навального и так далее.

Сергиенко обращает внимание, что социал-демократы намерены прописать в коалиционном соглашении пункт о том, что нужно прислушиваться к аргументам со стороны России. "Если зеленые не пропускают этот пункт, то с их стороны уступкой должно быть прекращение любых разговоров о "Северном потоке-2", чьего закрытия добивалась Бербок всю избирательную кампанию", - говорит эксперт.

Он склоняется к тому, что социал-демократы не уступят зеленым в теме "Северного потока-2": "Шольц уже заявил, что в переходный период между сегодняшним днем и зеленой энергетикой нужно как-то выжить, и предложил построить газовые электростанции. Зеленые никуда не денутся и не смогут торпедировать российский трубопровод".

Если МВД возглавит зеленый дипломат, то в миграционной политике могут быть перемены в сторону большей открытости границ для гостей с Ближнего Востока и из Африки. На посту же Минфина и Минэкономики люди Бербок будут контролировать финансовые потоки, что позволит им направить огромные инвестиции на солнечные генераторы и другие возобновляемые источники энергии, прогнозирует Сергиенко.

"Если зеленые попытаются запустить новые санкции против России, они будут в парадигме Брюсселя, а не Германии. Германия заинтересована в "Северном потоке-2" и архитектуре безопасности в Европе (вместе с Россией - прим. ред.)", - добавил эксперт.

Отметим, что ныне исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель после 16-летнего правления покидает этот пост. Ее партия ХДС вместе с "баварской сестрой" ХСС заняли лишь второе место (24,1%). Из-за того, что СДПГ не хотела строить коалицию с ХДС/ХСС, состав нового правительства зависел от выбора трех партий. СвДП и зеленые предпочли коалицию с социал-демократами вместо христианских-демократов Меркель.

Таким образом, спустя полтора десятка лет ХДС впервые окажется в оппозиции. Их кандидат Армин Лашет, преемник Меркель, не смог завоевать достаточную популярность у избирателей. По данным немецких СМИ, Лашет скоро покинет пост главы ХДС, ведь там он оказался лишь накануне выборов и только по воле Ангелы Меркель.