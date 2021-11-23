Проблемы с сердцем выявляются у половины переболевших коронавирусом

Половина переболевших коронавирусом россиян имеет проблемы с сердцем, сообщила врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов Анна Сафонова, пишут "Известия".

По словам медика, количество сердечно-сосудистых заболеваний на фоне пандемии коронавирусной инфекции резко выросло. Нарушения в работе сердца наблюдаются в том числе у тех, кто переболел коронавирусом в бессимптомной форме.

Особую группу риска составляют пациенты, имеющие наследственную предрасположенность к такого рода заболеваниям.

"Коронавирус может привести к миокардиту, то есть воспалению сердечной мышцы, нарушениям ритма, сердечной недостаточности. Чаще всего этим грозным осложнениям подвержены те пациенты, у которых близкие родственники старшего возраста страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями", - поделилась Сафонова.

Врач рекомендует пройти диагностическое исследование для исключения рисков сердечных заболеваний. "Таким исследованием является комплексный генетический анализ, в который включено два генетических маркера. Данный тест особенно важен при наличии частых стрессовых ситуаций в жизни, длительном стаже курения, а также выявленных случаях заболеваний сердечно-сосудистой системы у ближайших родственников", - отметила Сафонова.