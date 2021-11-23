Гендиректор МАГАТЭ: Иран не выходит за рамки своей ядерной программы

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что Тегеран не отходил от заявленной ядерной программы, рассказал по итогам переговоров с ним в Тегеране глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президент ИРИ Мохаммад Эслами в прямом эфире на гостелевидении Ирана.

"В ходе нашего сегодняшнего диалога Гросси несколько раз подтвердил, что не выявлено никаких отклонений в ядерной программе Ирана", - приводит его слова ТАСС.

Глава ОАЭИ уточнил, что все вопросы между Тегераном и МАГАТЭ носят исключительно технический характер, политических вопросов МАГАТЭ не касается.