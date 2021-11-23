В Петербурге QR-коды будут требовать на новогодних гуляньях

Власти Санкт-Петербурга сообщили, что QR-коды потребуются тем, кто собирается на массовые новогодние гуляния в городе.

QR-коды и маски должны быть у всех организаторов и участников рождественской ярмарки на Манежной площади, предупредил глава комитета по промышленной политике города Кирилл Соловейчик. Кроме того, на новогодней ярмарке увеличат расстояние между торговыми точками.

Посещение катка будет возможно при наличии QR-коды, а также онлайн записи через приложение.

Праздничные концерты, спектакли и прочие мероприятия также будут доступны гражданам с QR-кодами. Учреждения культуры в Петербурге первыми начали работать в режиме QR-кодов, напомнил врио главы комитета по культуре Федор Болтин.