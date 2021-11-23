Эрдоган исключил досрочные выборы в Турции

Никаких досрочных президентских и парламентских выборов в Турции не будет, предупредил президент Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении в парламенте.

Заявление он сделал на фоне рекордного падения курса лиры и призывы оппозиции к досрочной смене власти.

"Мы выходили победителями на всех выборах без исключения. И я заявляю, что досрочных выборов не будет, они состоятся в 2023 году, как это и планировалось", - цитирует главу государства ТАСС.

Турецкий лидер выразил уверенность, что в 2023 году череда этих побед продлится.

Эрдоган добавил, что не намерен отдавать страну оппозиции, которая стремится только нанести стране вред.